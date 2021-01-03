Орбакайте показала фото восьмилетней дочери Клавдии в одежде оверсайз

https://static.news.ru/photo/71c59628-4dac-11eb-b612-fa163e074e61_660.jpg Кристина Орбакайте Фото: orbakaite_k/instagram.com

Российская певица Кристина Орбакайте показала фото восьмилетней Клавдии в одежде оверсайз. На ребёнке надет свитшот тёмно-синего цвета. Девочку исполнительница родила от предпринимателя Михаила Земцова.

В 2020-м дочь звёздной мамы записала свою первую композицию. Снимок 49-летняя Орбакайте опубликовала в сторис своей страницы в социальной сети Instagram.

Весёлое воскресенье, — добавила к фото комментарий Кристина.

orbakaite_k/instagram.com

Старший сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков с женой Алёной отметили Новый год на бывшей даче Аллы Пугачёвой в Истре. В торжественную ночь пара находилась в кругу друзей. Молодые люди прекрасно провели время: они потанцевали, спели в караоке, поиграли в игры и запустили салют. Стоит отметить, что для праздничной вечеринки невестка Орбакайте выбрала крайне необычный наряд. Светская львица облачилась в топ-бюстье из атласной материи и широкие брюки с разрезами на талии.

Накануне внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков показал четырёхкомнатную квартиру, которую Примадонна подарила на свадьбу внуку. Пара живёт в элитных апартаментах в центре Москвы. Когда молодые заселились в новое жилище, ремонт там уже был сделан. Им оставалось только украсит комнаты милыми безделушками. В доме огромная кухня, где Алёна Краснова иногда готовит мужу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что внешний вид советской и российской певицы Аллы Пугачёвой на новогоднем семейном фото вызвал неоднозначную реакцию у пользователей в Интернете. Споры разгорелись в комментариях под снимком на фан-странице семьи Примадонны в социальной сети.