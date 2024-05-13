Орбакайте показала архивный снимок Пугачевой до пластики Орбакайте опубликовала архивное фото с Пугачевой в честь дня матери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Российская певица Кристина Орбакайте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опубликовала архивный снимок со своей матерью Аллой Пугачевой. На фотографии исполнительница хита «Свет твоей любви» предстала маленькой девочкой, а Примадонна — молодой женщиной, которая еще не увлеклась процедурами красоты.

С Днем Матери! — подписала фото Орбакайте на русском и английском языках.

На черно-белом снимке маленькая Кристина за шею обнимает маму и широко и задорно улыбается в объектив. Пугачева с копной распущенных волос улыбается сдержанно. Молодая Примадонна, одетая в закрытую рубашку темного цвета, также сосредоточено смотрит на фотографа.

Ранее Орбакайте опубликовала видео, на котором предстала в простом черном свитере и с повседневным макияжем. Поклонники артистки назвали ее «другой» и призвали не пользоваться фотошопом. На видео Орбакайте исполняет песню «Обещание» под аккомпанемент в студии.

Пользователи Сети обратили внимание на профессиональные фотографии Орбакайте, где она выглядит иначе. По мнению комментаторов, виной всему фильтры и программы по редактированию, которыми заслуженная артистка России, по их мнению, пользуется в социальных сетях.