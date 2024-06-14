«Опять за свое»: в Сети набросились на Лолиту из-за мини-платья на сцене Поклонники назвали вызывающим мини-платье Лолиты на вечеринке в ресторане

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Поклонники назвали вызывающим и смелым мини-платье, в котором 60-летняя певица Лолита Милявская выступила на вечеринке в московском ресторане. Соответствующая публикация появилась в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) журналиста Марии Ремизовой. В комментариях под снимками артистки зрители отметили, что история с «голой» вечеринкой блогера Насти Ивлеевой ее «ничему не научила». Другие предположили, что Лолита намеренно провоцирует публику откровенными нарядами, чтобы снова попасть на обложки газет.

Опять за свое, не прошло и полугода после «голой» вечеринки. Или ей кажется, что все забыли и «это — другое»? Куда смотрят Милонов с Бородиным? — возмутилась в комментариях подписчица Надежда.

Зрительница Светлана отметила, что Лолита никогда не была пуританкой и такие платья для нее — норма. Поклонник Николай призвал остановить хейт артистки и подчеркнул стройность ее ног.

Не нравится — не смотрите. Она на частной вечеринке выступает, там нет детей, — заступилась за певицу комментатор Елена.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что, если бы не скандал с «голой» вечеринкой блогера Ивлеевой, Милявская могла бы стать претенденткой на звание королевы эстрады вместо народной артистки СССР Аллы Пугачевой. По его словам, Лолита периодически выпускает настоящие хиты, которые востребованы и любимы публикой.

По мнению эксперта, сейчас позиции артистки «немного шаткие», но она «постепенно возвращается». Продюсер добавил, что роль короля российской эстрады по-прежнему принадлежит певцу Филиппу Киркорову. По его мнению, артист продолжит прилагать усилия, чтобы удерживать за собой это звание как можно дольше.