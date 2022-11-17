«Опять я, Каааарл !!!! »: Харламов объявил о возвращении в Comedy Club Гарик Харламов объяснил возвращение в Comedy Club новым видео Мадонны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Гарик Харламов

Резидент Comedy Club Гарик Харламов объявил о своем возвращении в шоу. Артист в Telegram-канале объяснил свое возвращение тем, что его на это сподвигли петиции поклонников.

Ну все , хватит! После двухнедельной пенсии и ваших петиций , видимо пора обратно. Встретимся в эту пятницу в Камедийном клубе на ТНТ. Опять я , Каааарл !!!! — написал ведущий.

В Comedy Club на ТНТ Харламов появится уже в ближайшем выпуске. Вместе со свои другом и коллегой Павлом Волей артист вновь будет разогревать публику. Гостями выпуска, уточняет KP.RU, станут актриса из «Универа» Анна Хилькевич, певец Руслан Пегов и танцовщица Мария Панган.

Сам ведущий объясняет свое возвращение цитатой «чтобы оценить то, что имеешь, ты должен сначала это потерять». Это, шутит Харламов, он уже понял, когда похудел.

Всего две недели без меня в Comedy Club, а уже столько всего произошло: сольный концерт Бебуришвили на ТНТ, крах криптовалют, новое видео Мадонны в белье... В общем, чтобы не подвергать мир опасности, возвращаюсь отдохнувший: уже в эту пятницу снова в Comedy Club общаемся с гостями вместе с Пашей, — заявил артист.

Ранее Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева опроверглиуход Гарика Харламова из Comedy Club. Пара записала видео, в котором посоветовала не верить «желтой прессе».