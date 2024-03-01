Опубликованы вырезанные из новогоднего шоу репетиции Киркорова и Валерии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

В Сети появились видео репетиций Филиппа Киркорова и Валерии. Опубликованные вырезанные фрагменты являются частью новогоднего шоу. На них Валерия и Киркоров исполняют песню из фильма «Барби». На сцене также разворачивается момент из кинокартины в исполнении танцоров.

Известно, что 31 декабря Филипп Киркоров не появился в «Новогодней ночи» на Первом канале. На телеканале «Россия» также решили обойтись без поп-короля, которого убрали из «Новогоднего голубого огонька». Также из шоу было вырезано выступление Лолиты Милявской.

Ранее профайлер Денис Давыдов заявил, что идеальными для народного артиста РФ могли бы стать телевизионные проекты, связанные с эмоциями, мистикой и путешествиями. В своих оценках он опирается на предпочтения самого певца. В первую очередь, считает он, Киркорову бы подошли передачи с выраженными эмоциональными качелями, где бы присутствовали гнев и крики.

Помимо прочего, артисту подошли бы передачи, которые подчеркивали бы его самого, считает эксперт. Среди таких он выделил «Погоду», «Музыкальный киоск» и «Утреннюю почту». Также он бы нашел место в музыкальных шоу, например «Дуэты» и «Голос», добавил Давыдов.