Опубликованы последние счастливые кадры Заворотнюк В Сети появились кадры Заворотнюк до диагноза

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

В Сети появились кадры, на которых с улыбкой позирует звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк, предположительно, еще до тяжелейшего недуга — опухоли мозга. Фотографии были сделаны в апреле 2019 года. На них актриса держит на руках дочь Милу, рядом муж Петр Чернышев, который очень ждал появления их общего ребенка. Отец тогда приболел и надел маску, чтобы не заразить дочь.

В ночь на 30 мая на 54-м году жизни скончалась российская актриса Анастасия Заворотнюк. О месте и времени прощания близкие артисты пообещали сообщить дополнительно. Telegram-канал SHOT сообщил, что состояние Заворотнюк резко ухудшилось за две недели до смерти. По его информации, после этого дочь артистки Анна экстренно вылетела из Дубая.

Уточняется, что перед смертью актриса находилась в доме закрытом поселке Крекшино, при необходимости ее возили в государственную больницу на процедуры. По информации канала, из-за ухудшения состояния Заворотнюк ее семья перестала следить следила за налоговыми отчислениями, из-за чего у них накопился долг в размере около 500 тысяч рублей.

Режиссер Вадим Шмелев, снявший приключенческий боевик «Код апокалипсиса», где Заворотнюк сыграла одну из главных ролей заявил, что актриса стала одной из ярчайших в российском кино. Собеседник отметил, что артистка была «очень сильной и веселой женщиной».