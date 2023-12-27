Опубликованы фото Лолиты, Киркорова и Билана со съемок в новогодних телешоу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дима Билан на концерте «Песня года — 2023» во Дворце спорта «Мегаспорт»

Незадолго до «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой участники мероприятия, в числе которых были исполнители Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита, стали героями ряда новогодних телешоу. Фото со съемок программ «Песня года» и «Главный новогодний концерт» публикует NEWS.ru.

Как рассказала представительница компании «АРС-Рекордз» (организатор «Песни года». — NEWS.ru) Дарья Белозерова, финальный монтаж программы с участием Киркорова, Билана и Лолиты был отдан на канал «Россия 1» 19 декабря, за сутки до проведения «голой» вечеринки. По ее словам, решать, останутся ли номера этих звезд в эфире «Песни года», запланированного на 1 и 2 января 2024 года, будет телеканал. Судьба выступлений артистов в телеверсии «Главного новогоднего концерта» пока неизвестна.

«Голая» вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой прошла в ночь с 20 на 21 декабря в московском баре «Мутабор». В числе звезд, которые посетили мероприятие, были Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита, Джиган, Оксана Самойлова, Дима Билан и многие другие. Кадры из бара попали в Сеть и вызвали недовольство россиян. Общественники попросили прокуратуру проверить мероприятие, в котором они усмотрели пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Также их возмутило, что вечеринка прошла во время проведения ВС РФ СВО на Украине.

27 декабря стало известно, что данное мероприятие в клубе «Мутабор» было направлено на пропаганду нетрадиционных отношений — это указано в постановлении Лефортовского суда об аресте одного из участников вечеринки рэпера Николая Васильева (Vacio). Исполнителя задержали на 15 суток и, согласно ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ, признали виновным в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Ему назначили штраф в размере 200 тысяч рублей.

Также 27 декабря СМИ сообщили о том, что сотрудники правоохранительных органов и Роспотребнадзора проводят проверку в столичном клубе «Мутабор». По данным журналистов, общественники неоднократно подавали жалобы на деятельность ночного заведения.

Анастасия Ивлеева, Филипп Киркоров, Лолита и Дима Билан записали видеообращения, в которых принесли россиянам извинения за участие в «голой» вечеринке. Но по информации СМИ, многие из них могут столкнуться с «отменой» в эфирах новогодних программ: речь идет о возможном удалении записи их номеров на стадии финального монтажа.