Опубликованы эксклюзивные кадры со съемок «Склифосовского-12»

В Кисловодске прошли съемки 12-го сезона медицинской драмы «Склифосовский», включая сцены в таких локациях, как национальный парк «Кисловодский», железнодорожный вокзал, санаторий имени Г.К. Орджоникидзе и урочище Джилы-Су в Кабардино-Балкарской республике. Кадры с мест съемок появились в Сети.

На Северном Кавказе снимались сцены с Максимом Авериным и Николь Плиевой. По сюжету доктор Брагин приезжает в Кисловодск со своим сложным пациентом к местному хирургу Дальской (Ольга Боровская), беря с собой старшую дочь Тамару.

Ранее стало известно, что актер Лиам Хемсворт, известный по таким фильмам, как «Голодные игры» и «Последняя песня», сыграет в четвертом сезоне сериала «Ведьмак» от Netflix. Он исполнит роль охотника на монстров Геральта из Ривии, заменив Генри Кавилла. Перед съемками Хемсворт уделил особое внимание своей физической подготовке. В соцсетях артист опубликовал фотографию из тренажерного зала.