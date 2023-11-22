Опубликовано видео с арестованным на 13 суток певцом Шарлотом в суде Певца Шарлота приговорили к 13 суткам ареста по статье о мелком хулиганстве

Фото: Социальные сети

Эдуард Шарлот

Певец Шарлот частично признал свою вину по инкриминируемой ему статье о мелком хулиганстве, передает SHOT. Его приговорили к 13 суткам административного ареста. Вечером 22 ноября музыканта доставили в Ленинский суд Санкт-Петербурга. Там же он заявил, что готов служить на благо страны.

Шарлот во время суда признался, что под давлением эмоций позволил себе бранную лексику во время задержания в аэропорту Пулково и в отделении полиции.

Обратившая внимание МВД на музыканта глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в Telegram видео с отрывками пранка, в котором Шарлот выкрикивает проукраинские лозунги и поет гимн этой страны, думая, что общается по видеосвязи с Владимиром Зеленским.

Шарлот сообщил о своем возвращении задолго до прибытия в страну, заявив, что долгое время заблуждался из-за фейковой информации. В июне певец сжег российский паспорт. В мае Шарлот в третий раз за полтора года сообщал о своей смерти, в которой он обвинял Россию и ее жителей. По данным СМИ, на Эдуарда Шарлота оформляют протоколы по таким статьям, как «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина» и «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ».