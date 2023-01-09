Опубликовано видео с Киркоровым после пластической операции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров после пластической операции попал на видео в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) жены владельца российских похоронных бюро Олега Шелягова Виктории. Это видео было опубликовано без применения фильтров.

На размещенных кадрах артист запечатлен в черном наряде — кепке, рубашке, туфлях и брюках. На видео видно, как он приближается к камере, демонстрируя лицо без морщин, с четким овалом и высоко поднятыми бровями.

Ранее Киркоров в социальных сетях обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после попадания в санкционный список страны и назвал его «зайкой». Артист прикрепил к своему посту кадры из видеоклипа на композицию «Просто подари», где одну из ролей исполнил Зеленский. На кадрах персонаж Киркорова дает легкий подзатыльник будущему украинскому лидеру, чтобы тот сидел ровно и действовал согласно сценарию.