Опубликован список звезд, которых могут лишить звания народного артиста РФ Киркорова, Макаревича и Ахеджакову могут лишить звания народного артиста РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певца Филиппа Киркорова и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) могут лишить звания народного артиста РФ, говорится в материале NEWS.ru. Такая же участь может коснуться актрис Лию Ахеджакову и Чулпан Хаматову. С инициативой о разработке законопроекта, предполагающего возможность лишения звезд различных преференций от государства, выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Лишить Киркорова звания народного артиста РФ ранее призывал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Общественник также предлагал лишить звания Диму Билана. В своем обращении к главе Минкульта РФ Ольге Любимовой глава ФПБК указал, что считает нужным наказать артистов за «ненадлежащее и оскорбительное поведение» из-за их участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Таким же образом Бородин призывал наказать уехавшего из России Макаревича, выступавшего с критикой СВО.

Также в случае утверждения нового законопроекта звания народного артиста могут лишить актрису Лию Ахеджакову. Тот же Бородин призывал признать ее иноагентом. Кроме того, лишить почетного звания предлагали актрису Чулпан Хаматову, которая после начала СВО переехала в Латвию. В одном из интервью после эмиграции Хаматова заявила, что никогда не воспринимала всерьез свой титул.

Соответствующие поправки Слуцкий предложил внести в закон «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации». Лидер ЛДПР считает, что лишать звания народного артиста в первую очередь нужно за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), педофилии и нацистской атрибутики.