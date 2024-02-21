Опубликован список знаменитостей, которые сидели в тюрьме Ефремов, Долинский и рэпер Гуф вошли в список попавших за решетку звезд

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Ефремов

NEWS.ru составил список российских знаменитостей, которые нарушали закон, из-за чего оказывались за решеткой. В него вошли Михаил Ефремов, Михаил Казаков, Владимир Долинский и рэпер Гуф (Алексей Долматов). Отмечается, что запомнившийся зрителям по роли Ильи Полежайкина в «Папиных дочках» Михаил Казаков, обвиняемый в убийстве, был подростком и благодаря заступничеству съемочной группы «Ералаша» и педагогов ему удалось избежать тюрьмы. Дело закрыли «по соглашению сторон».

Миша — всеобщий любимец. Мы на съемках даже прозвали его «подушка» — такой он добрый, мягкий и совсем не агрессивный. Его просто подставили, — сообщил худрук «Ералаша» Борис Грачевский.

При этом Ефремов сейчас отбывает срок за гибель человека в ДТП на Смоленской площади в Москве. Долинский в советские годы оказался за решеткой из-за «валютных махинаций». Рэпер Гуф попал в «Бутырку» за хранение наркотиков.

Ранее Гагаринский суд Москвы заочно арестовал актера Алексея Панина по делу о призывах к терроризму. Отмечается, что Панин, в настоящее время находящийся в США, был арестован на два месяца. Срок начнет засчитываться с момента его экстрадиции или непосредственного задержания на территории России.