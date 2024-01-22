Опубликован список российских звезд, побывавших в зоне СВО Буйнов и Басков попали в список побывавших в зоне СВО артистов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Григорий Лепс

NEWS.ru составил список звезд, которые побывали в зоне проведения СВО после того, как писатель Захар Прилепин пригласил на передовую актера сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого. Последний выступил со словами поддержки в адрес военных, участвующих в спецоперации, но Прилепин призвал молодого человека поддержать бойцов непосредственным визитом.

Никит, спасибо на добром слове, но можно даже не ждать, а к братьям и бойцам съездить в гости. Мы организуем. Дай знать, — написал Прилепин в Telegram.

Пока Кологривый не ответил на предложение, но до него в зоне СВО побывали исполнители Александр Буйнов, Григорий Лепс, SHAMAN, Ирина Дубцова, Ольга Кормухина, актеры Дмитрий Дюжев, Гоша Куценко, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов.

Также на территории проведения СВО побывали рок-музыканты Юлия Чичерина, Вадим Самойлов, Сергей Галанин, Мара, Рома Зверь, музыкант и депутат Денис Майданов, певцы Николай Басков, Александр Маршал и Юта, группа «Земляне», классические музыканты Олег и Петр Лундстремы, пианистка Валентина Лисица, скрипачка Мария Андреева, коллектив культбригады «Москонцерта».

Актеры Сергей Гармаш, Александр Михайлов и Виктория Тарасова тоже были в новых регионах, а Иван Охлобыстин неоднократно возил в Донбасс гуманитарную помощь.

В декабре Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе. Он получил небольшую трещину в ребре.