Опубликован райдер Клавы Коки Ural Mash: в своем райдере Клава Кока требует водителя-мужчину и ломтики Kinder

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Клава Кока

Telegram-канал Ural Mash рассекретил райдер певицы Клавы Коки, в котором одним из обязательных требований является водитель-мужчина. По информации канала, знаменитость согласна ездить лишь с шофером мужского пола, стаж которого — более шести лет за рулем. В публикации уточняется, что в райдере певицы также содержится требования о температуре в гримерке и питании команды.

По информации Ural Mash, Клава Кока требует, чтобы ее встречали с охраной и на машине класса не ниже Mercedes S на ВИП-входе в аэропорту, а после отвозили в номер люкс, при этом членов команды певица разрешает размещать в стандартных номерах. В публикации уточняется, что организаторы мероприятий должны платить за питание сотрудников знаменитости и не менее чем 45 тысяч рублей в день.

По данным Mash, температура в гримерке должна не подниматься выше плюс 22 градусов в любое время года. Канал уточнил, что певица также требует хамон, бастурму, лосось и пять молочных ломтиков Kinder. При этом, отмечается в публикации, в регионах певица берет за свои выступления большую стоимость, а для Москвы ценник фиксированный — 5 млн рублей.

Telegram-канал Baza опубликовал райдер российского рэпера Тимати. По информации канала, в список требований звезды, в частности, вошли личный вертолет, французский коньяк и стул для охранника. Отмечается, что за свое выступление исполнитель получает 5,5 млн рублей.