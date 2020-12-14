Анастасия Заворотнюк может полностью восстановиться после рака

https://static.news.ru/photo/3f489280-3e35-11eb-bcd2-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Global Look Press

Актриса Анастасия Заворотнюк, перенёсшая рак мозга, может полностью восстановиться после болезни. С таким прогнозом выступил врач-онколог Юрий Покровский.

По словам эксперта, многое зависит от вида опухоли, её расположения, а также от проведённого лечения. Однако, добавил он, часто вылечившиеся пациенты «возвращаются в строй».

Они, может быть, и не выполняют каких-либо функций, связанных с точными науками или какой-то точной работой, но они возвращаются в строй, — рассказал телеканалу «Звезда» Покровский.

Он подчеркнул, что сам факт, что пациенты после лечения способны обслуживать сами себя, это уже «большое дело». При этом онколог отметил, что у таких людей, конечно, меняется абсолютно всё — работа, привычный жизненный уклад. Поэтому в таких случаях очень многое зависит от родственников, которые находятся рядом.

Ранее сосед актрисы Анастасии Заворотнюк по подмосковному посёлку Крекшино Вячеслав Манучаров рассказал, за счёт чего артистка смогла победить рак и теперь реабилитируется амбулаторно в окружении родных. Мужчина отметил, что постоянно находится на связи с 49-летней актрисой. По его словам, Заворотнюк обязана победой над болезнью своей семье. Актёр поведал, что «прекрасная няня» приближалась к победе «по сантиметрам, по кусочкам, по чуть-чуть».

До этого модель Анна Калашникова сообщила о планах Заворотнюк вернуться к актёрской деятельности. Сейчас «прекрасная няня» регулярно выходит на прогулки, правда, гуляет во дворе загородного дома, чтобы не попасть в объектив телекамер. Заворотнюк настроена позитивно, но перед возвращением на сцену ей придётся пройти реабилитацию. Калашникова подчеркнула, что артистка сильно изменилась внешне.

Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике летом 2019 года. Тогда же появилась информация об ухудшении её состояния здоровья. Позже выяснилось, что Заворотнюк больна раком. С тех пор папарацци не смогли заснять «прекрасную няню». Фото располневшей актрисы оказалось фейком. Снимок был сделан в 2016 году во время съёмок сериала «Любовь и море» и не имеет к текущему состоянию Заворотнюк никакого отношения, писал NEWS.ru.