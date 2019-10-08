https://static.news.ru/photo/acf8b45a-e9c1-11e9-9875-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Выписка актрисы Анастасии Заворотнюк могла быть связана с неэффективностью лечения, считает врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н. Н. Блохина Игорь Долгополов.

По его словам, в этом случае пациент направляется домой на паллиативное лечение, передаёт « Звезда ».

Насколько я знаю, человек уже долго лечится, и не только в нашей стране. Срок жизни пациентов с таким диагнозом от момента его постановки и с лечением — около двух лет. Найдя данные о точной дате постановки диагноза и отсчитав около двух лет от неё, вы найдёте примерный ответ, почему её выписали, — подчеркнул он.

Доктор отметил, что выписка также может быть связана с перерывом в лечении, который решили устроить медики.

Как писал News.ru, Заворотнюк покинула медицинскую клинику, где проходила лечение последний месяц. По некоторым данным, артистка закрыла обслуживание по ОМС и закончила все процедуры в стационаре.

Ранее актриса и её семья попросили журналистов прекратить спекуляции вокруг её здоровья. При этом звезда и её родственники отказываются давать официальные комментарии, касающиеся здоровья и состояния.