Выписка актрисы Анастасии Заворотнюк могла быть связана с неэффективностью лечения, считает врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н. Н. Блохина Игорь Долгополов.
По его словам, в этом случае пациент направляется домой на паллиативное лечение, передаёт «
Насколько я знаю, человек уже долго лечится, и не только в нашей стране. Срок жизни пациентов с таким диагнозом от момента его постановки и с лечением — около двух лет. Найдя данные о точной дате постановки диагноза и отсчитав около двух лет от неё, вы найдёте примерный ответ, почему её выписали, — подчеркнул он.
Доктор отметил, что выписка также может быть связана с перерывом в лечении, который решили устроить медики.
Как писал News.ru, Заворотнюк покинула медицинскую клинику, где проходила лечение последний месяц. По некоторым данным, артистка закрыла обслуживание по ОМС и закончила все процедуры в стационаре.
Ранее актриса и её семья попросили журналистов прекратить спекуляции вокруг её здоровья. При этом звезда и её родственники отказываются давать официальные комментарии, касающиеся здоровья и состояния.
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