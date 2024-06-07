Онколог рассказал, могут ли дети Заворотнюк унаследовать рак мозга Онколог Черемушкин: детям Заворотнюк не стоит опасаться за свое здоровье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Детям умершей от рака мозга Анастасии Заворотнюк бессмысленно опасаться за свое здоровье и проходить диагностику — глиобластома является редкой патологией, в отношении которой никакого наследования не доказано, заявил Teleprogramma.pro врач-онколог Евгений Черемушкин. То, что заболела актриса, является случайностью, считает он.

Есть определенная предрасположенность, но она связана с особенностями формирования мозга и возможными ошибками в генетическом плане, когда у плода в утробе идет закладка по программе и на каком-то этапе происходит сбой, после чего клетки ведут себя уже неадекватно, функционально и структурно меняются, — объяснил врач.

По словам Черемушкина, если не выявлено, что повреждения кодируются в половых клетках и передаются по наследству, то это считается мутацией у конкретного человека.

Поэтому искать черную кошку в темной комнате не стоит. Все зависит от того, какая группа клеток привела к заболеванию, — заключил эксперт.

У Анастасии Заворотнюк осталось трое детей: две дочери и сын.

Семья актрисы опровергла слухи о том, что она доживала свои дни в хосписе. Анастасия проходила лечение в московской клинике. Родственники покойной поблагодарили врачей и обслуживающий персонал, которые стали «их семьей».