Онколог объяснил, почему Заворотнюк лечится от рака в России

https://static.news.ru/photo/eae899f2-64bc-11eb-a2e6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный врач сети онкологических клиник Андрей Пылев объяснил, почему актриса Анастасия Заворотнюк продолжает лечение от глиобластомы головного мозга в России.

Недавно появилась информация, что «прекрасная няня» может гулять во дворе своего дома в Крёкшино, поскольку ей стало лучше. Онколог уверен, что это связано с правильным лечением опухоли. Пылев пояснил, что основным способом лечения глиобластомы является хирургическая операция.

Если есть техническая возможность удалить опухоль, то это необходимо делать. После чего проводится лучевая терапия на фоне лекарственной терапии, — рассказал онколог «Собеседнику».

После этих процедур можно проводить несколько циклов химиотерапии. Пылев подчеркнул, что лечение этого вида рака, впрочем как и любых других, жёстко регламентировано. Данная опухоль считается наиболее агрессивной, и при её лечении могут возникать рецидивы в виде других опухолей, их также необходимо удалять хирургическим путём.

Онколог пояснил, что лечение этого вида рака в России ничуть не хуже, чем за границей, поэтому неудивительно, что Заворотнюк выбрала российских специалистов.

Как писал NEWS.ru, дочь «прекрасной няни» Анна рассказала, что уже несколько лет поддерживает маму в борьбе с недугом. Девушка напомнила, что в большинстве случаев дело не в ситуации, а в отношении человека к этой ситуации. Анна призвала людей не жить в постоянном страхе перед проблемами, ведь в реальной жизни они появляются регулярно.

Заворотнюк перестала выходить в свет летом 2019 года. Тогда же появилась информация об ухудшении состояния её здоровья. Позже выяснилось, что актриса больна раком.