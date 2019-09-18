https://static.news.ru/photo/ff619f06-da79-11e9-9403-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Выход из комы актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой четвёртая степень злокачественной опухоли мозга, врач-онколог Александр Братик назвал «добрым знаком». Слухи об улучшении состоянии звезды появились 18 сентября.

В этой истории много домыслов, включая диагноз и степень серьёзности положения. Но если всё-таки взять гипотетический случай пациента с опухолью центральной нервной системы, то когда он после комы приходит в себя, это добрый знак, — цитирует врача « Вечерняя Москва ».

Братик рассказал, что «отёк мозга — это не смерть нервной системы и клеток». По его словам, потеря сознания при этом является защитной реакцией организма. Врач пояснил, что после того как отёк спадает, человек приходит в себя.

В любом случае есть шанс бороться за ее жизнь и достичь хороших результатов, — обнадёжил врач.

Накануне СМИ сообщили, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» вышла из комы и задышала самостоятельно. Однако родные актрисы по-прежнему не комментируют ситуацию, писал News.ru.

О госпитализации актрисы стало известно 13 сентября. Сообщалось, что после рождения третьего ребёнка у Заворотнюк обнаружили глиобластому.