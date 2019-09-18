Выход из комы актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой четвёртая степень злокачественной опухоли мозга, врач-онколог Александр Братик назвал «добрым знаком». Слухи об улучшении состоянии звезды появились 18 сентября.
В этой истории много домыслов, включая диагноз и степень серьёзности положения. Но если всё-таки взять гипотетический случай пациента с опухолью центральной нервной системы, то когда он после комы приходит в себя, это добрый знак, — цитирует врача «Вечерняя Москва».
Братик рассказал, что «отёк мозга — это не смерть нервной системы и клеток». По его словам, потеря сознания при этом является защитной реакцией организма. Врач пояснил, что после того как отёк спадает, человек приходит в себя.
В любом случае есть шанс бороться за ее жизнь и достичь хороших результатов, — обнадёжил врач.