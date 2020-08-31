Онколог-хирург назвал причины потери слуха у телеведущего Корчевникова

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38-летний телеведущий Борис Корчевников может терять слух из-за операции по удалению опухоли. Хирургическое вмешательство мужчина перенёс в 2015 году.

По мнению онколога-хирурга кандидата медицинских наук Михаила Мяснянкина, ухудшение здоровья Корчевникова может не быть связано с возвращением опухоли. Медик подчеркнул, что телеведущему в своё время провели достаточно серьёзную операцию на головном мозге.

Чтобы вернуться к нормальной жизни, у любого пациента должен быть достаточно долгий период реабилитации, — рассказал врач в беседе с Пятым каналом.

По его словам, узнать, появилось ли вновь новообразование можно, только проведя магнитно-резонансную томографию головного мозга. Мяснянкин отметил, что после операции телеведущий продолжает свою работу, что говорит об отсутствии опухолевого процесса. Хирург считает, что проблему со слухом телеведущий может решить, используя слуховой аппарат. Устройство будет совершенно невидно окружающим.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что Корчевников покинул программу «Прямой эфир» из-за проблем со слухом. По его словам, телеведущий не может признаться, что недослышал гостя программы, поэтому «делает вид, что слышит». Соседов подчеркнул, что проблемы со слухом у Корчевникова совершенно незаметны при просмотре программы.

NEWS.ru писал, что концертный директор телеведущего Табриз Шахиди опроверг информацию о проблемах со здоровьем у Корчевникова. По его словам, телеведущий чувствует себя хорошо.