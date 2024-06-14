«Они заразны»: Лолита раскрыла, что у нее общего с группой «Король и Шут» Певица Лолита рассказала о заразности музыки группы «Король и Шут»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Лолита Милявская

На Премии МУЗ-ТВ 2024 певица Лолита Милявская рассказала об отношении к группе «Король и Шут», передает NEWS.ru. По мнению певицы, коллектив отличается необыкновенной энергетикой и сильными текстами. Лолита добавила, что музыку Горшка и Князя можно назвать заразной.

В музыке «Короля и Шута» мне нравятся тексты и бешеная энергетика. Еще мне нравится, что они заложили собственный тренд, которому теперь можно только подражать. Они заразны в хорошем творческом смысле, — заметила Лолита.

Также певица вспомнила, что раньше ее отношение к «Королю и Шуту» было снобистским. По словам Лолиты, потом коллеги по сцене рассказали ей, что ее образ и поведение очень похожи на панковские манеры.

Я не была знакома с Михаилом Горшеневым и не была ни разу на концерте. Я очень жалею, что была снобом и говорила: «Это не моя музыка!» На деле музыканты старшего поколения мне объяснили, что я имею отношение к панку. Поэтому я нашла своих, это мой панковский прайд, — добавила Лолита.

Ранее поклонники певицы возмутились длиной платья, в котором она выступала на вечеринке в московском ресторане. Певица Надежда Бабкина отреагировала на образ Лолиты и заявила, что «полгода еще не прошло с „голой“ вечеринки, а певица опять за свое». Другие предположили, что Лолита намеренно провоцирует публику откровенными нарядами, чтобы снова попасть на первые полосы газет.