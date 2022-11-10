«Они все трындоболы»: Кучера о любви жены Арестовича к русскому языку Артист Кучера усомнился в любви жены Арестовича к русскому языку

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оскар Кучера

Российский артист Оскар Кучера заявил, что высказывание Анастасии Арестович о любви к русскому языку говорит о ее двойных стандартах. В беседе с NEWS.ru он назвал украинцев трындоболами и высказал предположение, что они будут делать все, если им заплатят.

Странная история. Двойные стандарты, понимаете. Памятник Пушкину сносим, а по-русски говорить. «Для кого-то это — язык оккупантов, я для меня — родной язык», говорит жена Арестовича. Слушайте, они же все трындоболы. По-другому говорить не хочется... вы понимаете, о чем я веду речь. И Арестович такой же трындобол. Жена его не далеко ушла. Они будут делать все, что им удобно за те деньги, который им платят, — высказался Кучера.

Ранее жена советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича Анастасия в ходе интервью журналистке Анне Олицкой заявила, что предпочитает общаться на русском языке. Она пояснила, что говорит на нем с детства и считает его родным. Она добавила, что не считает русский «языком оккупантов» и не поддерживает распространяемое на Украине соответствующее утверждение. При этом она подчеркнула, что в жизни использует оба языка наравне и уважает тех, кто выбрал для себя только украинский.