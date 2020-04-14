«Думают, что я больна COVID-19»: соседи выгнали Дану Борисову из подъезда

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Актёр Михаил Боярский сам решил сдать тест на коронавирус, так как он принял участие в проекте «Мы вместе». Несколько организаторов концерта оказались заражёнными COVID-19.

Ранее несколько человек, организовавших концерт «Мы вместе» в Большом театре, были отправлены на карантин после обнаружения коронавирусной инфекции. У людей не было никаких внешних признаков болезни, тесты на коронавирус были...