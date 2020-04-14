«Думают, что я больна COVID-19»: соседи выгнали Дану Борисову из подъезда

Телеведущая Дана Борисова пожаловалась подписчикам на плохое отношение к ней со стороны соседей. Звезда «Армейского магазина» говорит, что подхватила обычную простуду, при этом соседи считают, что та больна коронавирусной инфекцией, и выгоняют её из подъезда дома.
Соседи шарахаются. Слышу только оскорбления, что я больна коронавирусом, что я заразная алкоголичка и проститутка, — рассказала Борисова в Instagram.
Борисова заверила поклонников, что сдала тест на COVID-19 и он был отрицательным.
13 апреля Борисову выставили из подъезда дома, где задыхающаяся от кашля Дана давала интервью телевизионщикам.
Ранее NEWS.ru писал, что Анастасия Волочкова обозвала Дану Борисову «мелкой сошкой» и «плебейкой» в ответ на обвинение в пьянстве. В качестве примера телеведущая приводит ситуацию, когда им вместе надо было принять участие в одном ток-шоу. Волочкова, узнав, что будет сниматься вместе с Борисовой, буквально «начала биться о стену».
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