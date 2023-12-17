«Они даны на временное хранение»: названы звезды, чьи дети серьезно больны Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как поддерживает дочь после микроинсульта

Фото: Global Look Press

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как поддерживает дочь после тяжелой болезни. Что случилось с девушкой, какие еще звезды помогают детям справляться с проблемами со здоровьем?

Как Пригожин помогает дочери после болезни

От первого брака у Пригожина двое взрослых детей — 34-летний Дмитрий и 26-летняя Даная. В 2022 году девушка вышла замуж за сотрудника полиции по имени Евгений, от которого родила сына Даниэля. Когда мальчик немного подрос, Даная вышла на работу водителем такси.

«[Платят] мало, но мне хватает. График — без выходных», — призналась девушка в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Даная работает, чтобы иметь личные деньги не сидеть на месте. Кроме того, девушка отдает 120 тыс. рублей за аренду дома в Подмосковье. Семья лишилась крыши над головой из-за микрозаймов, взятых экс-супругой Пригожина Еленой под залог недвижимости.

Продюсер подчеркнул, что поддерживает самостоятельность дочери и помогает ей только в том случае, если она сама обращается с этим вопросом к нему.

«Дети даны нам на временное хранение. <...> Когда дочь обращается, тогда помогаю. Если нет — нет», — объяснил Пригожин.

Жизнь Данаи омрачилась проблемами со здоровьем. Осенью 2023 года она перенесла микроинсульт, из-за чего у нее парализовало половину лица.

«Дня 3–4 очень сильно болела голова. Мне не помогали ни одни таблетки, и я даже принимала те, которые нельзя. Думала, может, какие-то магнитные бури. На второй день у меня сильно перекосило лицо, я перестала полностью улыбаться», — поделилась девушка.

Даная не хотела вызывать бригаду скорой помощи, опасаясь, что у нее могут забрать полуторагодовалого сына. Начать лечение Данаю убедил частный невролог, которого нашел Пригожин. Врач и поставил девушке неутешительный диагноз, объяснив, что причиной недуга стал стресс и постоянное нервное напряжение.

Что случилось с дочерью Сергея Астахова

В декабре актер Сергей Астахов рассказал, что его дочь Мария страдает от анорексии. Артист признался, что заплатил за лечение девушки 600 тысяч рублей.

По его словам, дочь перестала есть ради похудения. Он добавил, что девушка пыталась сбросить несколько килограммов с помощью неизвестных таблеток. Астахов признался, что это продолжалось несколько лет, поэтому в какой-то момент организм Марии перестал принимать пищу.

«Я понимаю, что это нездоровая ситуация. Поэтому четко сказал: „Пойдешь в больницу“», — сообщил Астахов.

Артист подчеркнул, что теперь он знает об анорексии буквально все, и назвал эту болезнь сложной. Астахов отметил, что сейчас его дочь при росте 172 см весит 48 кг. Актер предполагает, что может быть виновен в недуге девушки.

Чем болеет ребенок Эвелины Бледанс

Телеведущая Эвелина Бледанс воспитывает сына Семена, который появился на свет с синдромом Дауна. Помимо генетического заболевания, у мальчика было много других проблем со здоровьем. Звезда рассказывала, что благодаря сыну нашла новый способ самореализации — открыть благотворительный фонд.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Эвелина Бледанс с сыном Семеном

«Я счастлива, что родила Семена. Если бы он был обычным мальчиком и ходил в обычную школу, зачем мне надо было жить? Свою цель в профессии к 43 годам я выполнила, теперь у меня есть другая тема — мой благотворительный фонд „Мы все разные“. Такого пути я бы не получила, если бы не родился мой Семен, имеющий отклонения в здоровье», — признавала Бледанс в одном из интервью.

Почему Игорь Костолевский скрывает сына

Народный артист РФ Игорь Костолевский рассказал, что сын от первого брака Алексей страдает от психологических проблем. Почти 10 лет ему удавалось держать в тайне проблемы молодого человека, однако о них вскоре узнали СМИ.

«Иногда вижу сына, но не могу ничего сделать. Ну больной человек, понимаете. К сожалению, это наследственное. Я эту историю переживаю много лет. Поверьте, все, что от меня зависело, я сделал. И понимаю, что все бессмысленно. В диспансере говорят: «Он приходит, мы его принимаем, но от лекарств он отказывается», — признавался Костолевский.

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