«Она умеет жить красиво»: Собчак высказалась о запрете на въезд для Лободы Собчак призвала не переживать за потерявшую возможность приехать в Россию Лободу

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Светлана Лобода

Ксения Собчак с иронией высказалась о запрете для Светланы Лободы на въезд в России в ближайшие 50 лет. Телеведущая отметила, что певица не останется без денег, о чём написала в своём Telegram-канале.

Не переживайте за Лободу, она умеет жить красиво. Вспомнила сейчас, как Света однажды при мне положила круассанчик на круассанчик, сплющила и съела. Ибо торопилась. Очень эффектно было, — поделилась с пользователями Собчак.

Въезд в Россию исполнительнице запрещён до 2072 года. Недавно она впервые за три месяца выпустила новую песню под названием «Молитва». Также артистка объявила о возобновлении концертной деятельности после того, как решила посвятить себя благотворительности.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке отменили концерт украинской певицы Светланы Лободы, запланированный на 15 июня. Ранее в правительстве Приморья высказались против выступления артистов, занимающих антироссийскую позицию по ситуации на Украине.