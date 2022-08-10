«Она супер»: актер Халилов описал характер отношений с Евгенией Медведевой Анар Халилов опроверг слухи о романе с Евгенией Медведевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Медведева

Актер Анар Халилов в интервью «Газете.Ru» признался, что его связывают исключительно дружеские отношения с фигуристкой Евгенией Медведевой. Он подчеркнул, что любит общаться с трудоголиками и людьми, которые легко относятся к жизни.

Да нет, какой роман! Мы просто дружим. Она супер. Мы веселые ребята, — поделился Халилов. — Я люблю и очень уважаю людей, которые такие же трудоголики, как и я. Также я люблю людей, которые легко относятся к жизни. Просто есть мэтч, нам классно, — уточнил Халилов.

Актер добавил, что они с Медведевой не очень часто встречаются, так как оба загружены работой. Халилов признался, что не следит за фигурным катанием и другими видами спорта из-за отсутствия свободного времени. Артист полностью сосредоточен на творческой деятельности, он не обращает внимания на личную жизнь.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева раскрыла детали эротической фотосессии для журнала Maxim. Она призналась, что хотела заявить о себе как о красивой и эффектной девушке.