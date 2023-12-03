«Она обязана»: Лолита честно высказалась об отношениях с Бьянкой Лолита заявила, что Бьянка обязана вернуться на сцену

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Бьянка имеет все шансы вернуться на сцену и добиться оглушительного успеха, и более того — обязана это сделать, уверена артистка Лолита Милявская. Падать — это нормально для творческого человека, даже полезно, заявила певица корреспонденту NEWS.ru на ежегодном фестивале «Песня года».

На вопрос, как она относится к Бьянке, Лолита заявила, что «прекрасно», а также похвалила ее уникальную манеру подачи творчества и талант. При этом, когда журналист спросил, может ли Бьянка вернуться в профессию, Лолита ответила однозначным «да».

Прекрасно отношусь. У меня практически нет коллег, к кому я отношусь плохо. Есть больные на голову, но это не мои коллеги, а все остальные, здоровые — мои. Она очень талантливая девчонка. <...> Учитывая талант Бьянки, ее своеобразную подачу и манеру, у нее не то что все шансы — она обязана это сделать, поэтому вообще падать — это норма любого творческого человека. Ты должен упасть обязательно после взлета, иначе ты не можешь держать ровные позиции, иначе пропадает самооценка творческая, иначе ты просто можешь подумать, что все, что ты делаешь — это офигенно, — заявила артистка.

Также Лолита раскрыла секрет успеха в этом году. Артистка заявила, что «пахала как конь», и очень устала, хотя и довольна результатом.