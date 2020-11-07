«Она неординарна»: дочь Глюкозы исключили из элитной гимназии

https://static.news.ru/photo/592fc3fc-218a-11eb-85d0-fa163e074e61_660.jpg Глюкоза с дочерью Лидией Фото: glukozamusic/instagram.com

Бизнесмен Александр Чистяков, муж певицы Натальи Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, сообщил, что их дочь исключили из элитной гимназии буквально за 10 дней до начала учебного года.

По его словам, это произошло из-за характера и нарушения дресс-кода.

Она неординарна, — отметил предприниматель.

Однако, уточнил он, 13-летнюю Лидию легко приняли в другое учебное учреждение, где также учится внучка Ларисы Долиной. В нём отучилась и дочь Михаила Ефремова Анна-Мария.

Сама Лида назвала новую школу необычной, так как там не нужно носить форму.

Тут реально дают выражаться людям, которые хотят это делать. И я считаю, что это очень классная школа, — поделилась дочь певицы.

Лида отчасти напоминает свою известную мать, которая, по её словам, сама была в школе хулиганкой. Сейчас девочка «ищет себя», часто меняет причёски и цвет волос, также занимается творчеством. Она уже сняла свой первый клип, передаёт НТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что старшая дочь Глюкозы недавно побрилась налысо, шокировав консервативных членов семьи и подписчиков в соцсетях. Артистка рассказала, что Лида на этом не остановилась и продолжила экспериментировать с внешностью.