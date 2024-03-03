«Она не невестка»: Наташа Королева высказалась о девушке-стриптизерше сына Наташа Королева заявила, что девушка ее сына еще не его жена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наташа Королева

Певица Наташа Королева призналась, что положительно относится к возлюбленной своего сына Архипа Глушко. При этом напомнила, что молодые люди все еще не связали себя узами брака, следовательно, 23-летняя Мелисса Волынкина пока что «просто девушка» ее сына, рассказала артистка в программе «Центральное телевидение».

Давайте расставим все точки над i. Мой сын встречается с прекрасной девушкой, но они не в браке. Поэтому она еще не совсем невестка, а просто девушка сына, — заявила Королева.

По словам певицы, слухи о том, что она унизила Мелиссу Волынкину во время празднования дня рождения Архипа, являются беспочвенными. Королева добавила, что она вообще не знает такого слова, как «издевательство».

Как подчеркнула певица, в целом она прекрасно относится к людям. Особенно это распространяется на членов ее семьи, резюмировала Королева.

Ранее Королева сама рассказала о том, что ее сын сошелся с 20-летней стриптизершей, приехавшей из Новокузнецка покорять Москву. По словам певицы, девушку зовут Мелисса, родом она из Ташкента, ее родители — домохозяйка и токарь. Спустя год стало известно, что Архип Глушко съезжает из родительского особняка вместе с невестой.