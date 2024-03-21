«Она не любит людей»: Татьяна Васильева рассказала о хамстве Собчак Татьяна Васильева назвала поведение Собчак высокомерием

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Васильева

77-летняя советская и российская актриса народная артистка Российской Федерации Татьяна Васильева в интервью телеканалу RTVI рассказала, что не пошла на интервью к телеведущей Ксении Собчак из-за ее хамского отношения к людям. Артистка призналась, что за беседу ей предлагали хорошие деньги. Васильева отметила, что Собчак «не любит людей», а любит только себя.

Я была у нее на передачах. Слышала, как она разговаривает с людьми пренебрежительно и по-хамски. Это для меня неприемлемо. Она не любит людей, она любит себя. Там много какой-то неоправданной злости и лжи. Не глупая, но я не понимаю ее. Для чего она, за кого она? Ни за кого, наверное, за себя... А эти все ее высокомерие, провокации — наверное, за это хорошо платят, — подчеркнула Васильева в разговоре.

Осенью 2023 года Васильева рассказала, что во время последней госпитализации у нее обнаружили «камни в ушках». При этом сначала Васильева подумала, что ее разбил инсульт или инфаркт.

По ее словам, началось сильное головокружение, после чего пришлось вызвать врачей. Камнями в ушах называют доброкачественное головокружение. Во время него в полукружный канал вестибулярного аппарата попадают кристаллы карбоната кальция (отолиты), которые способны перемещаться под действием силы тяжести.