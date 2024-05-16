«Она ко мне не имеет отношения»: сестра Бузовой рассказала о конфликтах Сестра Ольги Бузовой заявила об отсутствии конфликтов с певицей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ольга Бузова

Сестра певицы Ольги Бузовой Анна на мероприятии в честь 20-летия карьеры артистки на ТВ рассказала изданию «Страсти» об отсутствии конфликтов с исполнительницей. По ее словам, звездность сестры не имеет к ней отношения. Анна Бузова призналась, что любит Ольгу и считает ее потрясающим человеком.

Я счастлива, что у меня такая потрясающая, невероятная сестра, которую я очень люблю. Она потрясающий человек, очень добрая и открытая. Вся эта звездность, она ко мне не имеет никакого отношения, — призналась Анна Бузова.

Она также подчеркнула, что трудолюбию и целеустремленности артистки можно только позавидовать. На вопрос о конфликтах с сестрой Анна Бузова ответила, что они имели место в прошлом, но сейчас у них «все хорошо».

Конфликты случаются везде и со всеми, но у нас с Олей сейчас все хорошо, — заявила девушка.

Ранее певица Люся Чеботина заявила, что считает Бузову примером того, как могут ненавидеть и принижать человека, 20 лет отработавшего на телевидении. Чеботина отметила, что Бузова всегда говорила, что не надо обращать внимания на хейт и читать комментарии, которые пишут «глупые люди».

Она также привела пример того, на что способна Бузова ради подруги. Как-то раз она приехала к Чеботиной в два часа ночи, чтобы просто успокоить.