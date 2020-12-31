«Она гречанка»: Стас Михайлов рассказал о романе своего 27-летнего пасынка

Покоритель женских сердец певец Стас Михаилов рассказал о жизни своих наследников.
Всего в семье певца шестеро детей. Двух дочек, Иванну и Марию, артисту подарила его супруга. От прошлых отношений у артиста есть сын Никита и дочка Дарья. У жены Инны тоже есть дети от прошлых браков: дочь Ева и 27-летний сын Андрей.
Андрей уже определился с выбором, он живёт в Лондоне. Встречается с замечательной девушкой, скоро у них свадьба. Она гречанка. По своему менталитету, уму, складу характера они уже больше европейцы, — рассказал Михайлов изданию Teleprogramma.pro.
Остальные дети пока живут с родителями. Только Ева учиться в Лондоне, однако из-за пандемии сейчас также находятся с ними.
Ранее в СМИ появилась информация, что певец Анатолий Цой несколько месяцев назад начал отношения с падчерицей Стаса Михайлова Евой Канчельскис.
31-летний музыкант познакомился со своей возлюбленной на одном из светских мероприятий, после этого Цой пригласил девушку сняться в его клипе на песню «Одеяльная». Именно на съёмочной площадке между ними завязались отношения, писал NEWS.ru.
В окружении пары отметили, что влюблённые встречаются уже несколько месяцев, они много времени проводят вместе, однако отношения не афишируют.