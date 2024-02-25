«Она фригидна»: кого Волочкова винит в уничтожении отношений с Керимовым

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова в нескольких интервью отмечала, что ее самой большой любовью был миллиардер Сулейман Керимов. Почему эти отношения не переросли в нечто большее, кто помешал браку?

Кого Волочкова обвинила в расставании Керимовым

Волочкова рассказала, что отношениям с Керимовым помешала ее мама Тамара Владимировна Антонова. По словам балерины, она манипулировала и дочерью, и ее возлюбленным.

«Она лила ему в уши такое про меня! А мне про него! Из женской ревности? Конечно! У нее ни работы, ни профессии, ни мужчины. Сама фригидна. Папа ее оставил. И что?» — рассказала Волочкова в VK-шоу «Психореалити».

Танцовщица пожалела, что не препятствовала визитам матери, которая не только плела интриги, но и контролировала жизнь Волочковой.

«Мама приезжала и ночевала. Она лежала на диванчике, не спала, контролировала. И потом утром рассказывала, как громко мы занимаемся сексом, мол, уже весь дом взбудоражен. Я должна была тогда выпереть ее из квартиры», — посетовала Волочкова.

Балерина рассказала, что мать помешала и ее отношениям с бизнесменом Игорем Вдовиным, в браке с которым у экс-примы Большого театра родилась дочь Ариадна. По словам артистки, Тамара Владимировна не разрешала давать девочке фамилию отца.

«Она отцу моего ребенка сказала: „Фамилия у дочки будет Волочкова. Потому что для девочки фамилия Вдовина не подойдет, учитывая, что твоя мама вдова“. Ну это просто бред!» — возмущалась Волочкова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова

Что известно о романе Волочковой с Керимовым

Отношения Волочковой и Керимова завязались в 2000-х, когда компания Керимова отмечала юбилей в Большом театре. По словам балерины, директор театра попросил ее станцевать на этом вечере па-де-де из балета «Дон Кихот».

По словам Волочковой, бизнесмен умел превращать жизнь в сказку. Отношения с Керимовым продлились три с половиной года. Пара распалась из-за ревности бизнесмена, но окончательное решение уйти от мужчины Волочкова приняла, будучи в положении.

«Когда я забеременела и хотела ему об этом сказать, он в этот же вечер сел со мной на диване и, еще не зная о том, что я в положении, сказал: „Если у нас родится ребенок и мы с тобой расстанемся, например ты что-то сделаешь, что мне не понравится. Имей в виду, что по нашим законам ребенка у тебя заберут“», — рассказывала Волочкова.

В 2019 году балерина рассказывала, что их отношения с Керимовым прекратились из-за того, что она не смогла сохранить ребенка. Позднее выяснилось, что бывшая балерина сделала аборт, так как материнство угрожало её карьере. По словам Волочковой, на этот шаг ее заставила пойти мать.

Как сложилась личная жизнь Волочковой

В последние годы ей приписывали романы с программистом Михаилом Логиновым, банщиком Сергеем Кузнецовым, строителем Дмитрием Корнеевым, актером Никитой Джигурдой. Сама артистка заявляла, что она является любвеобильным человеком и у нее «одна романтическая история перетекает в другую».

28 ноября 2023 года СМИ сообщили, что экс-бойфренд Волочковой Сергей Кузнецов покончил с собой в камере следственного изолятора в Москве. В декабре состоялись похороны бывшего возлюбленного балерины.

Читайте также:

«Может петь для евреев!»: будут ли слушать новый альбом Пугачевой в России?

Райдер Тимати опубликован в Сети: что он требует, сколько зарабатывает

Москва, Утяшева, съемки: куда пропал дуэт «Сестры Зайцевы» из Comedy Club