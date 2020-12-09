«Она была потрясающей»: Садальский вспомнил о старшей дочери Табакова

https://static.news.ru/photo/b1c12e7a-3a49-11eb-b427-fa163e074e61_660.jpg Станислав Садальский Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

О судьбе старшей дочери режиссёра Олега Табакова Александры, которая исполнила одну из ролей в легендарной картине «Маленькая Вера», актёру Станиславу Садальскому ничего не известно.

Не знаю, где она. Я знал её, когда она была ещё девочкой. Потрясающей. С юмором, очень смешной. В театральных кругах о ней ничего сегодня не говорят. Там все заняты только собой, — посетовал артист порталу Teleprogramma.pro.

Наследница покойного художественного руководителя МХТ им. Чехова и «Табакерки» Олега Табакова Александра давно не выходит на связь с прессой и не интересуется светскими тусовками.

Расставшись с её матерью Табауков женился на актрисе Марине Зудиной, которая на а Александра, как утверждается, не смогла перенести развода родителей и просто вычеркнула Табакова из своей жизни. Более того, ещё до этого Табаков отдавал в театре предпочтение Зудиной в качестве актрисы, а не своей дочери.

В этом году Александре Табаковой исполнилось 54 года. Старшая дочь Табакова вот уже много лет не поддерживает никакой связи со своей матерью и ведёт затворнический образ жизни. В 2018 году она не пришла на похороны отца. В театральном мире говорят, что это может быть связано с обидой на режиссёра, писал NEWS.ru.