«Он здесь»: звезда «Острых козырьков» показала фото новорожденного сына Звезда «Острых козырьков» Софи Рандл родила ребенка и показала фото с ним

Фото: Социальные сети

Софи Рандл

Звезда сериала «Острые козырьки» Софи Рандл родила второго ребенка, сообщив об этом в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Исполнительница роли Ады Шелби заявила, что с рождением мальчика у нее и ее мужа Мэтта Стоко она «оседлала эту небесную волну идеальной любви».

Он здесь. Я полностью готова и ожидаю, что в любой момент сорвусь с края гормонального обрыва, но сейчас я оседлала эту небесную волну идеальной любви, — написала Рандл.

О том, что 35-летняя актриса ждет ребенка, она сообщила в январе во время выступления на The One Show, тогда же в свет вышел триллер «После потопа», где Рандл снялась в роли беременного констебля Джоанны Маршалл. В апреле актриса поделилась фотографиями, свидетельствующими о беременности. От этого же брака у нее есть трехлетний сын Генри.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Острые козырьки» Пол Андерсон столкнулся с обвинениями в некорректном поведении на съемочной площадке, что может поставить под вопрос его участие в полнометражном финале саги в роли Артура Шелби. Поводом для внутреннего расследования стала жалоба одного из коллег актера, суть претензий неизвестна. Между тем, по данным источников, съемки фильма еще не начались, и в случае каких-либо проблем возможно будет переписать сценарий так, чтобы оправдать отсутствие в сюжете Артура Шелби.