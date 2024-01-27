«Он законов не нарушал»: Жорин про запрет на въезд в ОАЭ для Моргенштерна Жорин: Моргенштерн надеется на пересмотр вопроса о запрете на его въезд в ОАЭ

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Алишер Моргенштерн

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не нарушал законов ОАЭ, поэтому надеется на пересмотр решения властей о запрете на его въезд, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, санкцию против музыканта ввели после его интервью журналистке Ксении Собчак и в результате анонимного доноса властям. При этом сам рэпер не сразу о узнал об ограничениях.

Официальных причин Алишеру так и не объявили. Мы считаем, что это недоразумение, поскольку он местных законов не нарушал, и нарушать не собирается. Надеемся на пересмотр этого решения властями Арабских Эмиратов, — подчеркнул Жорин.

Ранее Моргенштерн также заявлял, что никогда не нарушал законы ОАЭ и не делал со сцены никаких политических заявлений, а его бизнес приносил стране доход. По словам артиста, Дубай стал для него вторым домом, к которому он испытывает самые теплые чувства из-за царящих там свободы, справедливости и безопасности.

При этом Telegram-канал Mash пишет, что причинами отказа на въезд в Эмираты для рэпера стали пьяные тусовки и нарушение антиковидных мер. По его информации, местные правоохранительные органы не раз предупреждали российского артиста о возможных последствиях его поведения.