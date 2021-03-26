«Он виноват»: Пресняков плакал после разрыва с Орбакайте

https://static.news.ru/photo/386d3b18-8edb-11eb-b1c5-96000091f725_660.jpg Владимир Петрович Пресняков Фото: presnykov/facebook.com

Музыкант Владимир Пресняков — старший рассказал, в чём причина расставания его сына с певицей Кристиной Орбакайте. По его словам, артистку беспокоило, что возлюбленный не делал ей предложения. При этом он отметил, что такое положение вещей не устраивает многих женщин.

Всё как-то не так у нас, слишком демократично. В разрыве Вовы с Кристиной, конечно, он виноват. Хотел, чтобы она была домашняя, семейная, — рассказал музыкант.

Пресняков-старший отметил, что позднее его сын очень винил себя в расставании с Орбакайте, а однажды не сдержался и даже заплакал. Певица также глубоко переживала разрыв. По словам музыканта, Владимир и Кристина — люди с характером, которые очень рано стали жить вместе.

Музыкант добавил, что Алла Пугачёва не предпринимала особых попыток помирить дочь и её возлюбленного, так как всегда считала, что они больше брат и сестра, передаёт MK.RU.

Как писал NEWS.ru, ранее певица Наталья Подольская рассказала, что подарил ей Владимир Пресняков за рождение второго сына.