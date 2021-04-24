«Он в депрессии»: друг Сергея Зверева заявил, что стилист живёт в нищете

https://static.news.ru/photo/bcaf790e-a4f7-11eb-8436-96000091f725_660.jpg Сергей Зверев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стилист и телеведущий Сергей Зверев столкнулся с финансовыми проблемами, сообщает «МК» со ссылкой на друга шоумена. По его словам, к нищете звезды привело сокращение заработков из-за отсутствия гастролей.

Сергей сильный, гордый и никогда не попросит помощи у коллег, но его положение бедственное. Он в депрессии, последний раз, когда я у него был, ему было не на что купить продуктов, — рассказал друг стилиста.

Он уточнил, что сеть салонов, принадлежащая Звереву, была закрыта на долгое время в связи с коронавирусными ограничениями. Урон бизнесу после их смягчения пока не удаётся компенсировать.

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