«Он тупой»: Лолита высказалась о звезде TikTok Дане Милохине

https://static.news.ru/photo/50fe1d18-4c10-11eb-99cf-fa163e074e61_660.jpg Даня Милохин Фото: danya_milokhin/instagram.com

Лолита Милявская никогда не стеснялась напрямую высказывать своё мнение о коллегах из шоу-бизнеса. В этот раз певица высказалась в адрес звезды TikTok Дани Милохина.

Лолита заявила, что не могла бы с ним снимать видео.

Не смогла бы снимать видео с Даней Милохиным, он тупой. Он молодой, наверное, ему ещё положено, но я всё-таки привыкла к другому, — сказала артистка в шоу Петра Плоскова на YouTube «Петя любит выпить».

Она добавила, что в TikTok «много интересных и не тупых людей», но, видимо, у них не такая большая аудитория.

При этом Лолита похвалила творчество Моргенштерна, который по скандальности давно превзошёл Милохина.

При всей спорности Моргенштерна мне очень нравится этот чувак. Он производит впечатление человека доброго, честного и интеллигентного. У него сейчас очень крутая маска. Очень хочется, чтобы он сменил её к годам 30. Ещё я люблю Элджея, Монеточка очень нравится, — отметила певица.

Ранее звезда TikTok Даня Милохин рассказал, что несмотря на юный возраст, зарабатывает в соцсетях больше миллиона рублей в месяц. Блогер отметил, что всё заработанное он быстро тратит и даже не может точно подсчитать, сколько именно получает в месяц. Юноша не всегда жил в достатке, его родная мама отдала его на воспитание в детский дом, а отец был алкоголиком. Милохин вырос в приёмной семье в Оренбурге, но в 16 лет уехал из дома и работал официантом в Анапе.

Аккаунт в TikTok юноша завёл год назад, сейчас он с другими звёздами Интернета живёт в специальном доме Dream Team House, обитатели которого записывают там видеоролики для соцсетей. Милохин заявил, что приёмные родители не верили, что он сможет зарабатывать без образования, и пытались убедить его учиться, писал NEWS.ru.