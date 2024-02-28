Отец музыканта Леонида Агутина Николай в разговоре с NEWS.ru назвал своего сына большим трудоголиком. По его словам, именно это помогло ему добиться успеха на эстраде. Он также добавил, что его сын вызвал любовь и уважение поклонников тем, что никогда не пел под фонограмму.

Он у меня трудоголик. Пока до истины не докопается, пока что-то не закончит, не бросит посреди дороги работу. Он трудоголик. Я его по ночам даже останавливал. В общем, я знаю, что в жизни ни один талант без труда не добьется никаких успехов. Это уже аксиома,заявил Николай.

Отец Агутина отметил, что его сын всегда поет под аккомпанемент или под «минус», что выделяет его среди многих артистов. Также он подчеркнул, что у музыканта очень узнаваемый тембр.

Он сразу отказался от «плюсовых» фонограмм. Он сразу стал петь под «минус» или под аккомпанемент. И это его выделило. В ту пору, в 90-х, все почти пели под «плюс». Вышел, и «плюс» влупили. Ну тембр у него узнаваемый очень, — добавил Николай.

Николай Агутин — советский композитор, поэт-песенник, концертный директор «Москонцерта», работал администратором в группах «Веселые ребята» и «Песняры».

В марте Леонид Агутин отметит 30-летие творческой деятельности. Весной 1994 года вышел его дебютный альбом «Босоногий мальчик», именно этот хит принес музыканту успех и определил его путь артиста.

В декабре 2023 году Агутин был экстренно госпитализирован. В одной из московских больниц ему диагностировали тромбоз глубоких вен. Операция по удалению блуждающего тромба прошла успешно.