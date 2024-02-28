«Это уже аксиома»: отец Леонида Агутина объяснил успех сына Николай Агутин объяснил успех сына большим трудоголизмом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Агутин

Отец музыканта Леонида Агутина Николай в разговоре с NEWS.ru назвал своего сына большим трудоголиком. По его словам, именно это помогло ему добиться успеха на эстраде. Он также добавил, что его сын вызвал любовь и уважение поклонников тем, что никогда не пел под фонограмму.

Он у меня трудоголик. Пока до истины не докопается, пока что-то не закончит, не бросит посреди дороги работу. Он трудоголик. Я его по ночам даже останавливал. В общем, я знаю, что в жизни ни один талант без труда не добьется никаких успехов. Это уже аксиома, — заявил Николай.

Отец Агутина отметил, что его сын всегда поет под аккомпанемент или под «минус», что выделяет его среди многих артистов. Также он подчеркнул, что у музыканта очень узнаваемый тембр.

Он сразу отказался от «плюсовых» фонограмм. Он сразу стал петь под «минус» или под аккомпанемент. И это его выделило. В ту пору, в 90-х, все почти пели под «плюс». Вышел, и «плюс» влупили. Ну тембр у него узнаваемый очень, — добавил Николай.

Николай Агутин — советский композитор, поэт-песенник, концертный директор «Москонцерта», работал администратором в группах «Веселые ребята» и «Песняры».

В марте Леонид Агутин отметит 30-летие творческой деятельности. Весной 1994 года вышел его дебютный альбом «Босоногий мальчик», именно этот хит принес музыканту успех и определил его путь артиста.

В декабре 2023 году Агутин был экстренно госпитализирован. В одной из московских больниц ему диагностировали тромбоз глубоких вен. Операция по удалению блуждающего тромба прошла успешно.