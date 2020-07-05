«Он столкнётся с проблемами»: диетолог оценила методику похудения Фадеева

https://static.news.ru/photo/7e9d1782-beea-11ea-acc4-fa163e074e61_660.jpg Максим Фадеев Фото: instagram.com/fadeevmaxim

Врач-диетолог, нутрициолог Инна Кононенко предостерегла россиян от радикального похудения, которое продемонстрировал известный продюсер Максим Фадеев. Она считает, что такая резкая потеря массы тела повлечёт за собой негативные последствия. Уже в ближайшее время, по её мнению, Фадеев столкнётся с большими проблемами.

Мои пациенты худеют примерно на 50 килограммов в год — это физиологично. <...> Но чтобы сбросить 100 килограммов, да ещё самостоятельно <...> И какого качества это похудение? У Фадеева очень сильно похудели ноги, что говорит о резком снижении мышечной массы. Он обязательно столкнётся со многими проблемами, — заявила специалист в интервью «Московскому комсомольцу».

По словам Кононенко, Фадеев вряд ли похудел сам. Скорее всего, с ним работала целая группа специалистов. Тот метод, о котором он рассказал своим подписчикам, медик назвала сомнительным.

Если бы проблема лишнего веса так просто решалась — выпиванием нескольких стаканов воды — у людей не возникало бы проблем с лишней массой тела. Масса тела — это только верхушка айсберга из того, что мы видим у людей с нарушением обмена веществ, — пояснила врач.

В свою очередь консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Светлана Титова считает, что добиться положительных результатов при похудении помогает корректировка питания. Это, по её словам, главный фактор успеха. Что касается употребления горячей воды, а именно этот метод и предлагал Фадеев, то он может пойти на пользу одним людям и вызвать нежелательные последствия у других.

Скинуть вес на самом деле не так и сложно. Главное — найти подход, начать нормально питаться. Причём не так, как думают многие: дескать, чтобы быть в форме, нужно не есть или постоянно сидеть на диетах, пить волшебные пилюли, коктейли, — рассказывает эксперт.

Проблему, по её словам, нужно решать комплексно. Необходимо взять себя в руки и во всём соблюдать баланс, считает медик. Титова пояснила, что в случае с Фадеевым могла иметь место операция по удалению жира. В любом случае без серьёзной корректировки питания не обошлось, уточнила она. Одной водой, на её взгляд, 100 килограммов не сбросишь.

Ранее Максим Фадеев рассказал о методике, которая помогла ему сбросить центнер лишнего веса. Чтобы похудеть, считает продюсер, много денег не надо. Всё, что нужно, — это вода определённой температуры и ряд продуктов, которые можно есть, при этом ни в чём себе не отказывая. Но для начала придётся сдать анализы, чтобы понять, что с гормонами, пояснил музыкант.

Подробную схему методики Фадеев пообещал выложить в ближайшие две недели, писал NEWS.ru.