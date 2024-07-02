«Он пошел!»: Прилучный рассказал о младшем сыне Павел Прилучный рассказал, что его сын научился ходить

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Павел Прилучный и Зепюр Брутян

На красной дорожке перед церемонией вручения кинопремии «Ника» актер Павел Прилучный и его жена актриса Зепюр Брутян рассказали NEWS.ru о своей семейной жизни. По их словам, главной новостью является тот факт, что их общий сын пошел.

Он пошел, что называется, берегитесь все углы, — отметил Павел.

Счастливые родители признались, что за мальчиком присматривают не только они. Больше всех за него переживает их собака.

Она очень его бережет, никуда не отходит, — рассказали Павел и Зепюр.

Супруги отметили, что пока непонятно, чей характер унаследует их «обаятельный одуван», он растет и постоянно меняется. На вопрос, не хотели бы они завести еще одного ребенка, Прилучный кашлянул, а Брутян твердо ответила «да!» Она отметила, что пол не важен — «как Бог даст», но хотелось бы девочку.

Пара рассказала, что совместная работа на съемках комедии «Неприличные гости» далась им легко. Прилучный признался, что экранный образ был собирательным, и выразил надежду: фильм получился современным, тонким и без пошлости.

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