«Он помрет и что дальше?»: Васильева о незавидном будущем дочери Петросяна Васильева назвала необдуманным решение Петросяна завести ребенка

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Евгений Петросян

77-летняя актриса Татьяна Васильева в программе «Звезды сошлись» на НТВ назвала необдуманным решение 78-летнего юмориста Евгения Петросяна стать отцом в третий раз. По ее словам, артист заранее обрек ребенка на жизнь с приемным отцом после своей смерти. Васильева отметила, что оставленное Петросяном наследство не принесет счастья его новорожденной дочери.

Он помрет, как мы все это сделаем. А что дальше будет? Об этом мужчины не задумываются в этом возрасте. Наследство оставил, деньги есть, есть мать. Мать захочет естественно мужчину привести в дом. Он заранее обрекает ребенка на чужого человека. Как у него сложатся отношения с чужим человеком? Разве об этом не надо думать? Разве деньги дадут человеку счастье? — прокомментировала появление ребенка у Петросяна Васильева.

Ранее стало известно, что Петросян и Брухунова назвали дочку, которая родилась в прошлом году, Матильдой. Друзья сатирика предположили, что супруги назвали ребенка в честь знаменитой балерины и фаворитки Николая II Матильды Кшесинской.

До этого Брухунова опубликовала в соцсетях семейное фото, на котором держит в руках новорожденную девочку. У пары уже есть четырехлетний сын Ваган. Также у Петросяна есть взрослая дочь Викторина от первого брака.

До этого супруга Петросяна ответила подписчикам, что у ее мужа нет проблем с продолжением рода. Об этом она сообщила под одной из публикаций в соцсети, где подписчица оставила ироничный комментарий, заметив, что многие молодые люди испытывают трудности в вопросе зачатия ребенка.