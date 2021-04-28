«Он не вокалист»: Валерия высказалась об участнике шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Певица Валерия заявила, что все оставшиеся участники шоу «Маска» — Заяц, Змея, Лама и Крокодил — очень разные. При этом она отдельно высказалась об одном из исполнителей, пишет Sobesednik.ru.

Единственное, могу сказать, что Заяц — представитель юмористического жанра. Он не вокалист абсолютно точно, — отметила артистка.

Однако, добавила звезда, он настолько харизматичен, что за него активно голосуют зрители. Валерия призналась, что часто получает сообщения в социальных сетях на эту тему.

Мне пишут: «Не смейте трогать Зайца!», «Зайцу жизнь в финале!». Но как оно сложится, никто не знает. Вот реально! — рассказала Валерия.

Ранее поклонники шоу «Маска» остались недовольны решением Филиппа Киркорова, из-за которого проект покинул Стас Пьеха, выступавший в костюме Неваляшки. Они потребовали убрать артиста из жюри. По их мнению, Пьеха показал себя с неожиданной стороны и поэтому должен был продолжить выступать. Сам Киркоров также отметил талант певца и сообщил о планах продолжить с ним более плотное сотрудничество.