«Он не ушел»: Павел Воля опроверг уход Гарика Харламова из Comedy Club Павел Воля и Ляйсан Утяшева рассказали правду об уходе Харламова из Comedy Club

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Гарик Харламов

Павел Воля и его супруга Ляйсан Утяшева опровергли уход Гарика Харламова из Comedy Club. Пара записала видео, в котором посоветовала не верить «желтой прессе».

Он не ушел, — сказала Утяшева.

Ее супруг Павел Воля, который является соведущим Харламова в Comedy Club, подтвердил, что его приятель остается в шоу и пошутил над одним из заголовков в СМИ.

Мы сегодня прочитали этот заголовок «На фоне слухов об уходе Харламова из „Камеди“ — что неправда! — мы разводимся». Вы молодцы, вы придумываете вообще, красавчики. Все хорошо, я с Харламовым не развожусь! — сказал юморист.

В прошлом году сын Юрия Никулина Максим заявлял, что резиденты Comedy Club Павел Воля и Гарик Харламов устарели, а само шоу ТНТ он назвал «балаганом для публики, которая хочет смеяться смехом животных».

Ранее сам Гарик Харламов заявил о своем уходе из Comedy Club, в котором провел 17 лет. Он сообщил, что теперь его на сцене заменит Андрей Бебуришвили. Позже артист сообщил, что поправляет здоровье в санатории.