«Он даже матерился»: Алана Мамаева рассказала о своём питомце

https://static.news.ru/photo/0a4c803c-ad62-11ea-9e06-fa163e074e61_660.jpg Алана Мамаева Фото: alana_mamaeva/instagram.com

О забавном случае, который приключился несколько лет назад, поведала жена полузащитника футбольного клуба «Ростов» Павла Мамаева Алана. Модель зашла в зоомагазин и увидела попугая. Ей стало жалко птицу, и она решила забрать её домой.

Заплатив за птицу крупную сумму — как призналась Алана, попугай обошёлся ей в 152 тысячи рублей, — она принесла его домой. Мамаева призналась, что сначала не понимала, какую ответственность на себя берёт. Со временем модель осознала, что её новый питомец сродни ребёнку, призналась она в эфире программы «Нефутбольные истории» на канале «Матч ТВ» .

Сначала попугай был совсем неуправляемый и не давался в руки. Алане приходилось бегать за ним по всей квартире в шлеме, чтобы он не нанёс ей травм.

В магазине он говорил ей всё, что слышал. Выдавал абсолютно всё и даже матерился. Когда он моим голосом что-то сказал, я реально испугалась. Сижу, думаю: «Блин, это же птица», — рассказала Мамаева.

Алана не раз хотела уйти от своего мужа-футболиста, который провёл 11 месяцев в тюрьме, из-за измен. Она рассказала также, что арест и заключение сделали полузащитника «Ростова» Павла Мамаева лучшим человеком и фактически спасли супругов от развода.

Ранее Алана рассказала о предчувствии, что муж угодит в тюрьму. Она ждала возможных неприятностей в жизни супруга, поэтому нисколько не удивилась звонку из полиции, писал NEWS.ru.