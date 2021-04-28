«Омерзительно»: Ахеджакова осудила Проклову за скандальное признание

https://static.news.ru/photo/fb753678-a822-11eb-b676-96000091f725_660.jpg Лия Ахеджакова Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Советская и российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова в интервью ФАН резко осудила Елену Проклову, которая сделала в эфире шоу «Секрет на миллион» скандальное признание об изнасиловании.

По её мнению, артистка поступила просто омерзительно, так как даже за миллион рублей нельзя продавать свою интимную жизнь.

Вообще, это метафора всего нашего телевидения: «Продаётся все!». Это мерзость! Я знаю Олега Палыча, глубоко уважаю его и люблю. И дружу с его первой женой — Людмилой Ивановной Крыловой. Больше я ничего не могу сказать, — заявила Ахеджакова.

Ранее актриса Татьяна Васильева прокомментировала скандальное признание своей коллеги по сцене Елены Прокловой о том, что в 15 лет её изнасиловал актёр. Звезда считает, что в этом нет «ничего страшного». По словам Васильевой, каждая женщина хотя бы раз прошла через такое.

Из-за пережитого Проклова до сих пор боится мужчин. Сексуальному насилию Проклова, по её словам, подвергалась дважды. Сначала к ней стал приставать режиссёр, на тот момент актрисе было 12 лет. Проклова в подробностях припомнила, как домогатель лез к ней под кофту, в нижнее бельё и получал удовольствие от того, что девочка кричала.

Второй раз жертвой насилия актриса стала, когда ей исполнилось 15 лет. Девушку преследовал известный артист. Под предлогом того, что будет готовить школьницу к поступлению в вуз, он затащил актрису к себе домой, где и принудил к оральному сексу.