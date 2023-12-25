Олимпийский чемпион заподозрил Киркорова в ЛГБТ-пропаганде Боксер Егор Мехонцев назвал Киркорова олицетворением распущенности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Российский боксер-профессионал, олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев в своем Telegram-канале предположил, что певец Филипп Киркоров мог пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения во время «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой. Спортсмен назвал исполнителя олицетворением распущенности и призвал лишить его звания Народного артиста Российской Федерации.

На этой вечеринке пропагандировалась однополая любовь. Его [Киркорова] наряд говорил о том, что он полностью поддерживает гей-движение и готов его пропагандировать, чем он и занимался, снимаясь на видео, фотографируясь в таком виде. Филипп Бедросович — это олицетворение распущенности и асоциального образа жизни, — подчеркнул Мехонцев.

Боксер отметил, что популярный исполнитель не должен вести себя «подобным образом» и не заслуживает звания «Народный артист», которое носят уважаемые люди. Мехонцев также назвал присутствующих на вечеринке блогера Ксению Собчак и певицу Лолиту Милявскую падшими женщинами.

У нас не должно быть таких заслуженных людей. Этот человек [Киркоров] делает наше общество хуже, делает нашу страну разобщеннее. Это подонок, которого нужно садить в тюрьму. Но для начала нужно хотя бы лишить его почетного звания, дать ему по ушам, что называется. Такие люди не должны жить в почете и уважении, — высказал мнение Мехонцев.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец высказала мнение, что Филипп Киркоров для выступления на новогоднем огоньке подготовил номер с гомосексуальным подтекстом, который могут увидеть много детей. Она добавила, что ей бы не хотелось, чтобы «такие персонажи» поздравляли россиян, учитывая участие артиста в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Волынец предположила, что находящимся в зоне специальной военной операции на Украине бойцам будет неприятно на это смотреть.