Ольгу Бузову высмеяли за излишний фотошоп

https://static.news.ru/photo/8d758ece-ebbd-11ea-b103-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/buzova86_fan_life

Популярная певица Ольга Бузова и её возлюбленный Давид Манукян решили провести выходные в подмосковном отеле. Светская львица сразу же опубликовала несколько фотографий. Однако фанаты не узнали звезду.

Ведущая шоу «Дом-2» показала, как она парится в бане, а также купается в чане. Она надела чёрный купальник с яркими вставками.

Если выходной, то такой. Уехать за 100 км от Москвы, проснуться в лесу, сходить в баньку и сидеть потом смотреть фильмы на свежем воздухе в тот момент, когда собачки гуляют у домика, — написала артистка под фотографией.

В свою очередь подписчики исполнительницы расстроились из-за того, что их кумир «переборщила» с фотошопом. По их словам, лицо Бузова слишком омолодила. Тело оказалось темнее лица.

Это фейс апп, эффект молодости, — заметила одна из поклонниц телеведущей.

Как ранее писал NEWS.ru, Ксения Собчак, будучи ведущей телестройки «Дом-2», получала $100 тыс. В проекте будущий кандидат в президенты России проработала восемь лет. Ольга Бузова и Ксения Бородина получают за шоу по $30 тыс. в месяц. А ещё десять лет назад ведущим платили по $5 тыс., рассказал бывший участник телестройки Рустам Солнцев. Самый большой гонорар, по его словам, был у Виктории Бони, которая получала по $8 тыс. Максимальный доход участника шоу на сегодня составляет 140–150 тыс. рублей. Каждый новичок изначально проходит испытательный срок в два месяца, на это время он получает по 17 тыс. рублей в месяц. Затем уже среди новеньких распределяют ставки. Самые яркие участники получают от 70 до 150 тыс. рублей.