Ольга Зарубина собралась эмигрировать в США к своему виртуальному жениху

https://static.news.ru/photo/f77bddfa-f59f-11ea-8538-fa163e074e61_660.jpg Ольга Зарубина Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Певица Ольга Зарубина объявила, что готова эмигрировать в США к своему жениху. 62-летняя артистка познакомилась с мужчиной в соцсети и до сих пор ни разу не видела его вживую.

Имя нового избранника певица не называет, известно только, что он когда-то вращался в отечественном шоу-бизнесе. Зарубина планирует улететь в США в октябре, чтобы познакомиться с возлюбленным. Если у них всё сложится, то после бракосочетания новобрачные останутся жить в Штатах, сообщила она StarHit.

Ранее NEWS.ru писал, что Ольге Зарубиной сделал предложение американский возлюбленный. Она уже собралась замуж, но родственники начали её отговаривать, ссылаясь на историю с Валентиной Легкоступовой, которая погибла спустя месяц после свадьбы.

Также сообщалось, что летом певица порвала с возлюбленным младше её на 26 лет. В ходе проверки на детекторе лжи выяснилось, что её любовник Николай Какунин изменял немолодой возлюбленной, к тому же эксперты углядели у молодого человека не любовный, а финансовый интерес к певице. Как выяснилось, Зарубина давала танцору немалые суммы на «костюмчики и ботиночки», хотя сам он заявил, что получает «не меньше 100 тысяч рублей» в месяц. При этом у него есть маленькая дочь, на содержание которой он не даёт ни копейки. Все эти обстоятельства в итоге разочаровали Ольгу Зарубину, которая прямо в студии программы «На самом деле» на Первом канале, приняла решение расстаться с молодым возлюбленным, за которого было собралась замуж.